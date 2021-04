Parigi-Roubaix stregata anche nel 2021: rinvio a ottobre (Di giovedì 1 aprile 2021) Per il secondo anno consecutivo, la Parigi-Roubaix non si svolgerà nella data inizialmente prevista. Nel 2020 la classica regina del pavé era stata inizialmente spostata a ottobre e poi cancellata a causa dell'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus in Francia. Purtroppo, lo stesso scenario si sta verificando in queste settimane e oggi è arrivata l'ufficialità dello spostamento della gara in autunno. La corsa si disputerà il 3 ottobre, nel weekend seguente al Mondiale.I MOTIVI DEL rinvioIl presidente dell'UCI David Lappartient ha spiegato i motivi della sua scelta: "Per l'UCI e la comunità ciclistica, era molto importante che entrambe le gare, maschile e femminile, potessero svolgersi nel 2021 e sono lieto che siano state trovate nuove date adatte a tutte le parti. La ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Per il secondo anno consecutivo, lanon si svolgerà nella data inizialmente prevista. Nel 2020 la classica regina del pavé era stata inizialmente spostata ae poi cancellata a causa dell'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus in Francia. Purtroppo, lo stesso scenario si sta verificando in queste settimane e oggi è arrivata l'ufficialità dello spostamento della gara in autunno. La corsa si disputerà il 3, nel weekend seguente al Mondiale.I MOTIVI DELIl presidente dell'UCI David Lappartient ha spiegato i motivi della sua scelta: "Per l'UCI e la comunità ciclistica, era molto importante che entrambe le gare, maschile e femminile, potessero svolgersi nele sono lieto che siano state trovate nuove date adatte a tutte le parti. La ...

