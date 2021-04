Osasuna-Getafe sabato H 18 30 | formazioni | quote | pronostici Grande incertezza a Pamplona

Leggi su infobetting

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nel pomeriggio disi gioca una sfida che sinceramente non è certo la più attesa della giornata: a, si sfidano, che hanno rispettivamente 30 e 29 punti in classifica. I Navarri possono essere abbastanza soddisfatti del loro percorso, non sono ancora salvi ma con sette punti di vantaggio sulla coppia InfoBetting: Scommesse Sportive e