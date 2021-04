Nuoto | Assoluti Riccione 2021 | ori e pass per Paltrinieri e Quadarella negli 800

(Di giovedì 1 aprile 2021) Seconda giornata di gare ai Campionati Italianididi. Si inizia alla grande con gli 800 stile libero maschili, con Gregorioche conquista il titolo e stacca ilper Tokyo 2020 sulla distanza grazie al tempo di 7’71?96, che si aggiunge a quelli già conquistati dall’azzurro. Seconda posizione per un Gabriele Detti alle prese con il recupero post Covid-19 e vaccino (7’46?58), terzo Marco De Tullio con il crono di 7’50?98.800 stile libero femminili è invece Simonaad imporsi in 8’23?67, staccando così ilanche nella specialità più breve del mezzofondo dopo quello già ottenuto nei 1500m. TUTTI GLI AZZURRI QUALIFICATI PER TOKYO 2020 SportFace.

Advertising

Sport_Fair : #Nuoto, #Paltrinieri domina gli 800 sl agli #Assoluti Niente da fare per #Detti - isNews_it : Nuoto, Campionati italiano assoluti: Di Fabio sesto nei 400 misti - - RenataSindaco : RT @Ansa_ER: Nuoto: Assoluti; Pellegrini e Martinenghi subito veloci. A Riccione seconda giornata dei Campionati nazionali #ANSA https://t.… - infoitsport : NUOTO: ASSOLUTI PRIMAVERILI 2021, PROGRAMMA #DAY2 - infoitsport : LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: ottimo Burdisso e Martinenghi, alle 17.30 le finali -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Assoluti

Agenzia ANSA

C'è anche un pezzo di Molise ai Campionatidi, scattati nella giornata di ieri presso lo stadio deldi ...... la trevigiana Panziera e Baffi , una nuova generazione di 'siluri', la solita implacabile Federica Pellegrini: sono i motivi che hanno tenuto banco nella sessione mattutina aglidi, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 17.21 Si partirà subito col botto con gli 800 sl maschili: in gara Gabriele Detti e Gregorio Paltrini ...Agli Assoluti di Nuoto di Riccione in programma fino al 3 aprile, Federica Pellegrini conquista il pass per gli Europei di Budapest... Scopri di più ...