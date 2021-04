Non è importante concentrarsi su quello che dice “Er Faina”, ma sul fenomeno del cat calling (Di giovedì 1 aprile 2021) Volendo partire dall’etimologia del vocabolo, “cat calling” è un termine, fra i tanti, preso a prestito dall’inglese, “lingua in cui la parola è attestata col significato attuale a partire dal 1956”, come riporta l’Accademia della Crusca. Formato dal verbo (to) catcall, il termine cat calling è intraducibile alla lettera. Nel suo significato originario di “verso che i gatti fanno di notte” è attestato a partire dal 600. Mentre dalla seconda metà del settecento aveva per lo più il significato di “grido, lamento, suono simile a un lamento”, e veniva utilizzato per indicare l’atto di fischiare a teatro gli artisti sgraditi e il fischio di disapprovazione stesso. Attualmente, il cat calling è diventato un vero e proprio fenomeno – molto diffuso, eppure non propriamente riconosciuto – che si riferisce a tutti quegli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Volendo partire dall’etimologia del vocabolo, “cat” è un termine, fra i tanti, preso a prestito dall’inglese, “lingua in cui la parola è attestata col significato attuale a partire dal 1956”, come riporta l’Accademia della Crusca. Formato dal verbo (to) catcall, il termine catè intraducibile alla lettera. Nel suo significato originario di “verso che i gatti fanno di notte” è attestato a partire dal 600. Mentre dalla seconda metà del settecento aveva per lo più il significato di “grido, lamento, suono simile a un lamento”, e veniva utilizzato per indicare l’atto di fischiare a teatro gli artisti sgraditi e il fischio di disapprovazione stesso. Attualmente, il catè diventato un vero e proprio– molto diffuso, eppure non propriamente riconosciuto – che si riferisce a tutti quegli ...

IlContiAndrea : #MicheleBravi “Quando si parla di diritti umani non c’è un ‘più importante’ o un ‘meno importante’, esiste solo la… - ItaliaViva : Oggi è un giorno buono per l'Italia perché non solo segniamo l'arrivo di un provvedimento importante, ma perché ini… - fattoquotidiano : LA NUOVA STELLA DEL TENNIS ITALIANO “Non sei umano, amico. Hai 15 anni e giochi così?” gli dice l'avversario a fin… - Alberto21011956 : @AndreaLompio53 @PierRos14181182 @mostro15119736 Ho la fortuna di non conoscerne, o forse sono solo ingenuo, fessac… - signori_massimo : @jxgiuliano Il figlio di #Fedez gioca con bambole e rossetto? Felici gli altri bimbi a cui non ruberà i soldatini m… -