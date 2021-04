Maurizio Costanzo Show, scoppia la lite tra Platinette e Tommaso Zorzi: “Vuoi darmi due sberle?” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tensione alle stelle durante la puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda ieri 31 marzo. Ad accendere il palco è stato lo scontro tra Tommaso Zorzi e Platinette. Quest’ultimo, in riferimento ad un episodio pregresso, ha ripreso le parole dell’ex gieffino e ha detto: “Hai promesso due sberle dalla casa del Grande Fratello Vip, vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele”. Lo scontro era iniziato infatti qualche mese fa, quando l’influencer era ancora al Grande Fratello Vip e aveva minacciato di “dare due sberle” a Platinette poiché aveva definito gli omosessuali “vittimisti”. “Al contrario di quello che può pensare Tommaso, se io non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio rappresentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Tensione alle stelle durante la puntata delandata in onda ieri 31 marzo. Ad accendere il palco è stato lo scontro tra. Quest’ultimo, in riferimento ad un episodio pregresso, ha ripreso le parole dell’ex gieffino e ha detto: “Hai promesso duedalla casa del Grande Fratello Vip, vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele”. Lo scontro era iniziato infatti qualche mese fa, quando l’influencer era ancora al Grande Fratello Vip e aveva minacciato di “dare due” apoiché aveva definito gli omosessuali “vittimisti”. “Al contrario di quello che può pensare, se io non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio rappresentare ...

