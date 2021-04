Masters1000 Miami, la classifica di Jannik Sinner se andasse in finale. E con la vittoria del torneo… (Di giovedì 1 aprile 2021) Jannik Sinner continua la sua scalata nel ranking ATP. Il 19enne di San Candido è ormai prossimo ad entrare in Top-20, un traguardo che potrebbe sfiorare con una vittoria nella semifinale del Masters 1000 di Miami contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennista altoatesino è attualmente alla posizione numero 24 virtuale della classifica mondiale con 2129 punti e potrebbe essere superato solamente da Hubert Hurkacz, che oggi affronterà nei quarti di finale Stefanos Tsitsipas e che avrebbe la possibilità di conquistare i punti per un sopravanzare l’azzurro in caso di vittoria o approdo in finale. Sinner, però, a sua volta ha la chance di accedere alla sua prima finale in un Masters 1000. Il 19enne ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)continua la sua scalata nel ranking ATP. Il 19enne di San Candido è ormai prossimo ad entrare in Top-20, un traguardo che potrebbe sfiorare con unanella semidel Masters 1000 dicontro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennista altoatesino è attualmente alla posizione numero 24 virtuale dellamondiale con 2129 punti e potrebbe essere superato solamente da Hubert Hurkacz, che oggi affronterà nei quarti diStefanos Tsitsipas e che avrebbe la possibilità di conquistare i punti per un sopravanzare l’azzurro in caso dio approdo in, però, a sua volta ha la chance di accedere alla sua primain un Masters 1000. Il 19enne ...

