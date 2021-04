Masters 1000 Miami 2021, Tsitsipas eliminato: Hubert Hurkacz in semifinale (Di giovedì 1 aprile 2021) Hubert Hurkacz è il terzo semifinalista del Masters 1000 di Miami 2021, dopo una vittoria sorprendente in tre set sulla testa di serie numero 2 Stefanos Tsitsipas. Il polacco, numero 26 del tabellone, si è imposto con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 dopo due ore e 22 minuti di gioco. Adesso Hurkacz attende in semifinale, la sua prima a livello di Masters 1000, uno tra Sebastian Korda e Andrey Rublev. Dall’altra parte del draw invece si sfideranno Jannik Sinner e Roberto Bautista-Agut. Davvero deludente la prova del greco, poco convincente anche durante il primo set e capace di sprecare un numero incredibile di occasioni come dimostra il 3/13 a livello di palle break. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO La ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)è il terzo semifinalista deldi, dopo una vittoria sorprendente in tre set sulla testa di serie numero 2 Stefanos. Il polacco, numero 26 del tabellone, si è imposto con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 dopo due ore e 22 minuti di gioco. Adessoattende in, la sua prima a livello di, uno tra Sebastian Korda e Andrey Rublev. Dall’altra parte del draw invece si sfideranno Jannik Sinner e Roberto Bautista-Agut. Davvero deludente la prova del greco, poco convincente anche durante il primo set e capace di sprecare un numero incredibile di occasioni come dimostra il 3/13 a livello di palle break. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO La ...

