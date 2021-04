Madalina Ghenea rivela: “Vittima di cyberstalking da sette anni, tantissime minacce” (Di giovedì 1 aprile 2021) Madalina Ghenea, nel corso di un’intervista a “Grazia”, ha rivelato un inquietante particolare della sua vita privata. “Da sette anni sono Vittima di cyberstalking sui social, non so se sia un uomo o una donna ma capisco quanto bisogno ci sia di una legge ad hoc – ha spiegato la modella e showgirl – Credo che sia riuscito anche ad entrare in casa mia, ha scritto email ai miei amici e alle agenzie con cui lavoro mettendo in giro un sacco di bugie sul mio conto.” Non solo, ma la Ghenea ammette anche di essere stata minacciata: “Sono stata minacciata di morte più volte, non ho tate e mia madre è sempre con me e mi aiuta a seguire mia figlia. Per fortuna ci sono due avvocati tostissimi che si stanno occupando della situazione, invito chiunque sia in una ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021), nel corso di un’intervista a “Grazia”, hato un inquietante particolare della sua vita privata. “Dasonodisui social, non so se sia un uomo o una donna ma capisco quanto bisogno ci sia di una legge ad hoc – ha spiegato la modella e showgirl – Credo che sia riuscito anche ad entrare in casa mia, ha scritto email ai miei amici e alle agenzie con cui lavoro mettendo in giro un sacco di bugie sul mio conto.” Non solo, ma laammette anche di essere stata minacciata: “Sono stata minacciata di morte più volte, non ho tate e mia madre è sempre con me e mi aiuta a seguire mia figlia. Per fortuna ci sono due avvocati tostissimi che si stanno occupando della situazione, invito chiunque sia in una ...

Advertising

DSpettacolo : Madalina Ghenea, adesso nei panni di Sophia Loren nel film House of Gucci, ha raggiunto grandi successi nella sua c… - carnageflower : @DonatoEuropa Youth da vedere solo per la scena di nudo di quella DEA di Madalina Ghenea nuda e per Paul Dani. Cmq… - sissybritneyme1 : RT @Veronica_Maya: Festival internazionale del Cinema #castrovillari con @alessandrohaber @Madalina_Ghenea @sandramilo @stefanodesando #art… - GianlucaOdinson : House of Gucci: Madalina Ghenea è Sophia Loren nelle nuovo foto dal set - - GlobalShowGSRa1 : #Cinema: #MadalinaGhenea è #SophiaLoren sul set di #Gucci -