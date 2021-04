L'ossigeno non basta per tutti: i malati Covid restano senza (Di giovedì 1 aprile 2021) Roberta Grima Manca l'aria negli ospedali Covid del Salento, mentre la Puglia è in testa per il tasso di terapie intensive occupate, arrivando al 46% La centralina dell'ossigeno si apre senza chiave, il vetro non é quello infrangibile, temperato, ma in plexigas ed é rotto da giorni, chiunque potrebbe manomettere le leve che regolano l'intensità dell' aria che arriva nei reparti del Dea (l'ospedale Covid) e del "Vito Fazzi" di Lecce. Qui, nelle malattie infettive é suonato ancora una volta l'allarme dell'ossigeno a indicare una qualche anomalia. Trentatrè i pazienti Covid ricoverati. Immediatamente il personale sanitario ha allertato i tecnici. È accaduto sabato scorso: l'impianto è andato di nuovo in tilt. Era circa mezzogiorno quando é partita la telefonata dal reparto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roberta Grima Manca l'aria negli ospedalidel Salento, mentre la Puglia è in testa per il tasso di terapie intensive occupate, arrivando al 46% La centralina dell'si aprechiave, il vetro non é quello infrangibile, temperato, ma in plexigas ed é rotto da giorni, chiunque potrebbe manomettere le leve che regolano l'intensità dell' aria che arriva nei reparti del Dea (l'ospedale) e del "Vito Fazzi" di Lecce. Qui, nelle malattie infettive é suonato ancora una volta l'allarme dell'a indicare una qualche anomalia. Trentatrè i pazientiricoverati. Immediatamente il personale sanitario ha allertato i tecnici. È accaduto sabato scorso: l'impianto è andato di nuovo in tilt. Era circa mezzogiorno quando é partita la telefonata dal reparto ...

