L'italiano alle Canarie racconta: "Qui si fa una vita abbastanza normale" (Di giovedì 1 aprile 2021) BOLOGNA – Italiani in zona rossa ma tentati da una vacanza alle Canarie? Comprensibile: a Tenerife "si sta bene, sicuramente meglio che in Italia o in Germania o in Francia dove le restrizioni sono più forti". Il Covid è una minaccia anche da quelle parti, certo, ma sulle isole si riesce a fare "una vita abbastanza normale". A parlarne con la 'Dire' è l'italiano Luca Di Fabio, che alle Canarie è andato a viverci sette anni fa e abita a Santa Cruz de Tenerife.

