L' affaire dei documenti passati ai russi si fa più gave Il Gip | Biot lo faceva da tempo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Walterresta in carcere. E' stato convalidato l'arresto dell'ufficiale della Marina fermato ieri per aver trasmessosensibili a funzionari dell'ambasciata russa. Secondo il gip di Roma, ...

Walter Biot resta in carcere. E' stato convalidato l'arresto dell'ufficiale della Marina fermato ieri per aver trasmesso documenti sensibili a funzionari dell'ambasciata russa. Secondo il gip di Roma, ...Lo sa bene Lil Nas X , tra i grandi protagonistiGrammy 2020 , che con il suo ultimo singolo (... Ma pare abbia spinto un po troppo sull acceleratore e, con ldelle sneakers con sangue umano,...Il dibattito prosegue e la linea dei partiti sul nuovo “affaire Rutte” inizia a definirsi: se sinistra ed ex partiti governativi, incluso il D66, non chiedono con forza le dimissioni e l’addio alla ...L’affaire spionistico da cinquemila euro consumato in un parcheggio ... dopo gli anni un po’ ondivaghi dei due precedenti governi. La Russia ne avrebbe fatto volentieri a meno, volentieri chiuderebbe ...