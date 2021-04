La Roma oltre Fonseca, Sarri in pole per la panchina (Di giovedì 1 aprile 2021) La Roma guarda oltre Fonseca già da qualche settimana. L'addio del portoghese d'altronde sembra ormai certo e dovrebbe concretizzarsi addirittura nel caso in cui dovesse vincere l'Europa League. Il ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Laguardagià da qualche settimana. L'addio del portoghese d'altronde sembra ormai certo e dovrebbe concretizzarsi addirittura nel caso in cui dovesse vincere l'Europa League. Il ...

