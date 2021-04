Juventus | ad una festa con dieci persone | dura sanzione per tre calciatori

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tredellasono stati beccati ad unacon: per loro è in arrivo un durissimo provvedimento Ieri notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno beccato Wenston McKennie, calciatore della, dare unanella propria villa insieme ad un’altra decina di. Tra i tesserati bianconeri, presenti anche L'articolo proviene da Inews.it.

I carabinieri sono intervenuti ieri sera intorno alle 23:30, a Torino, nella casa di Weston McKennie, giocatore dellae della nazionale statunitense, dove si stava svolgendofesta privata con musica ad alto volume. Attorno alla tavola della villa in collina del calciatore texano c'erano anche i compagni ......generazione di cassa sostanzialmente in linea con il 2019 e conposizione finanziaria ... arrivano i carabinieri 1 Aprile 2021 Festa vietata e multa per 3 giocatori della: McKennie, ...Intervento dei carabinieri ieri sera presso la villa del centrocampista della Juventus e della Nazionale Usa Weston McKennie, sulla collina di Torino A casa del giocatore si stava svolgendo una cena.Una festa in piena regola, con protagonisti alcuni giocatori della Juventus. È quello che hanno scoperto i carabinieri, nella serata di ieri sulle colline che circondano Torino, presso la villa di ...