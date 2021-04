Italia, il solito 2-0: ma tra due mesi bisognerà alzarsi sui pedali (Di giovedì 1 aprile 2021) Terza vittoria in altrettante gare per l’Italia nelle qualificazioni mondiali, ma anche in Lituania è stata una prestazione senza squilli Italia avanti con il suo passo. Non esattamente quello del brillante scalatore che si alza sui pedali e fa emozionare, quanto piuttosto l’incedere sicuro e costante di un passista che spiana le montagne. Oddio montagne, che poi Nord Irlanda, Bulgaria e Lituania sarebbero più assimilabili a cavalcavia o colline di terza categoria. Tralasciando la discutibile metafora ciclistica, per noi tifosi dal palato fino la settimana Azzurra ha lasciato in dote più di qualche dubbio. La qualità media del calcio proposto è stata ben lontana da quella scintillante cui la banda di Roberto Mancini ci aveva sontuosamente abituato nel recente passato. E anche nella serata di Vilnius, qualche distrazione di troppo (vedi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Terza vittoria in altrettante gare per l’nelle qualificazioni mondiali, ma anche in Lituania è stata una prestazione senza squilliavanti con il suo passo. Non esattamente quello del brillante scalatore che si alza suie fa emozionare, quanto piuttosto l’incedere sicuro e costante di un passista che spiana le montagne. Oddio montagne, che poi Nord Irlanda, Bulgaria e Lituania sarebbero più assimilabili a cavalcavia o colline di terza categoria. Tralasciando la discutibile metafora ciclistica, per noi tifosi dal palato fino la settimana Azzurra ha lasciato in dote più di qualche dubbio. La qualità media del calcio proposto è stata ben lontana da quella scintillante cui la banda di Roberto Mancini ci aveva sontuosamente abituato nel recente passato. E anche nella serata di Vilnius, qualche distrazione di troppo (vedi ...

Advertising

Boboj29 : GAZZETTA ITALIA Grandi numeri Come al solito ,l'ufficio stampa distaccato dell'Inter mette in risalto quelle per… - cyndalessia : io ho il terrore di andare in italia con yuuki perché non voglio sentire quello che la gente possa dirci per strada… - AsoiafE : @MaNonMiDire1 @ZanAlessandro @SirDistruggere @MonicaCirinna Di solito bisogna vincere le elezioni, ma vabbè il pd g… - espedito66 : @FrancescoOrdine @iojuventino E’ Italia . L’Italia che fatta la legge, trovato l’inganno, L’Italia che vaccina le c… - MaurizioFurlan5 : @Aldito11 L’Italia come organizzazione è messa peggio dell’esercito di Mussolini ... quaquaraquà. Il solito problem… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia solito Tempi, notizie e documenti: cosa "non torna" sulla spia di Mosca Un blitz in pieno stile Guerra fredda , come da Guerra fredda è la spy story che coinvolge l'Italia. È il solito vecchio triangolo Roma - Mosca - Washington, con la capitale d'Italia a fare da teatro ...

Sensi cambia l'Italia, Mancio riscrive la storia Così è andata con la Lituania, anche se poi l'Italia le ha portate tutte e tre a casa senza ... Da qui, la qualità s'impenna, anche se c'è il solito, irrisolto problema del centravanti: Immobile si ...

Italia, il solito 2-0: ma tra due mesi bisognerà alzarsi sui pedali Calcio News 24 Francesco De Gregori, settant'anni da Principe: dalla "A" di Atlantide alla "Z" di Zingari Ma neanche la pandemia ha fermato la sua voglia di musica: è pronto a ripartire con i suoi soliti concerti, incluso quello attesissimo ... un disco che rimescola le carte alla musica italiana.

Netflix entra alla scuola di cinema «Luchino Visconti»: un master per i creativi di serie tv Il colosso Usa offre 17 borse di studio per il corso biennale. Il profilo è quello di una figura a metà strada fra un produttore delegato e un supervisore creativo. «Un mercato in crescita» ...

Un blitz in pieno stile Guerra fredda , come da Guerra fredda è la spy story che coinvolge l'. È ilvecchio triangolo Roma - Mosca - Washington, con la capitale d'a fare da teatro ...Così è andata con la Lituania, anche se poi l'le ha portate tutte e tre a casa senza ... Da qui, la qualità s'impenna, anche se c'è il, irrisolto problema del centravanti: Immobile si ...Ma neanche la pandemia ha fermato la sua voglia di musica: è pronto a ripartire con i suoi soliti concerti, incluso quello attesissimo ... un disco che rimescola le carte alla musica italiana.Il colosso Usa offre 17 borse di studio per il corso biennale. Il profilo è quello di una figura a metà strada fra un produttore delegato e un supervisore creativo. «Un mercato in crescita» ...