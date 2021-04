(Di giovedì 1 aprile 2021) Ladedica oggi una pagina alla piagainfortuni e pubblica una tabella. La stessane aveva già scritto qualche settimana fa. Ecco lainfortuni inA Parma 57 Verona 45 Milan 43 Juventus 38 Roma 38 Crotone 35 Atalanta 3331 Bologna 27 Inter 27 Genoa 26 Cagliari 26 Lazio 25 Spezia 24 Fiorentina 22 Sassuolo 20 Udinese 19 Benevento 17 Sampdoria 12 Torino 6 Fa anche la distinzione per campionati “LaA ha fatto registrare 757 infortuni su un totale di 557 giocatori impiegati, a fronte dei 652 in Premier (515 giocatori scesi in campo) e dei 596 in ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, accordo con #BMW: è il nuovo partner dei rossoneri - Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - Gazzetta_it : #Milan #Maldini, incontro a #Dubai con il numero uno di #Emirates - napolista : Gazzetta: in Serie A il #Napoli è ottavo nella classifica degli infortunati Primo è il Parma. Il Napoli è dietro Mi… - Gazzetta_it : RT @MagicGazzetta: le probabili formazioni della 29ª giornata #fantacalcio #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Serie

La Gazzetta dello Sport

Avanti gli ultimi. Dopo le partite di ieri sera è il giorno del rientro per Dejan Kulusevski, Alvaro Morata, Adrien Rabiot, Tek Szczesny (con l'incognita Covid) e gli azzurri Bonucci, Chiesa e ...Nei pressi di un distributore di Corso Alessandria, dotato di sistema di videosorveglianza, vengono acquisiti i filmati in cui è ripresa una BMWX6 nera, con le stesse caratteristiche scorte in ...Della progettazione per il consolidamento dell’area di via Francesco Todaro a Tripi nel Messinese, si occuperà un team di professionisti coordinato dallo ...Dopo aver iniziato la stagione non nei migliori dei modi, lasciando per strada più di qualche punto, adesso il Napoli sembra essersi ripreso e i numeri lo ...