Advertising

TV7Benevento : Egitto: attivisti, nuova udienza processo Zaki il 5 aprile... - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Dieci anni fa l’#Egitto la deposizione del regime trentennale di Mubarak. Da otto anni il potere è tornato nelle mani d… - DomaniGiornale : Dieci anni fa l’#Egitto la deposizione del regime trentennale di Mubarak. Da otto anni il potere è tornato nelle ma… - SelmiLuisa : Giustizia e #veritapergiulioregeni e #mariopaciolla Libertà per #PadreDallOglio rapito da troppo tempo… - SelmiLuisa : Giustizia e #veritapergiulioregeni e #MarioPaciolla Libertà per #PadreDallOglio #freepatrickzaki e con lui tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto attivisti

Come molti altri, ricercatori, avvocati ed esponenti di organizzazioni per i diritti ... in collaborazione con l'Unione europea, all'il suo immediato rilascio. Chiediamo, inoltre, ...... invece, potrebbe essere rinviata in modo indefinito come accaduto finora e anche ad altriprima di lui (sono 1.600 le persone detenute inalle quali è stata rinnovata la detenzione ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Si terrà il cinque aprile l'ennesima udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna in carcere in Egitto. Lo ...FIUMICINO – “Il Sindaco e la Giunta collaborino con gli enti preposti affinché il Governo italiano chieda, in collaborazione con l’Unione Europea, all’Egitto il suo immediato rilascio”. La richiesta a ...