Due bimbe fatte cadere come dei sacchi oltre il muro con il Messico | il video choc

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un altro caso di minori non accompagnati lasciati soli al confine Usa -. Hanno 3 e 5 anni le due bambine ecuadoriane sollevate e lasciatedeidalla cima deldi confine ...

"Martedì sera, un agente di Santa Teresa che osservava le telecamere di sorveglianza ha osservato un passeur che ha lasciato caderebambini piccoli dalla cima della barriera di confine alta circa ......le telecamere di sorveglianza ha osservato un passeur che ha lasciato caderebambini piccoli dalla cima della barriera di confine alta circa 14 piedi", afferma il CBP in una nota. Lesono ...Un altro caso di minori non accompagnati lasciati soli al confine Usa-Messico. Hanno 3 e 5 anni le due bambine ecuadoriane sollevate e ...Due bambine ecuadoriane di tre e cinque anni sono state sollevate e lasciate cadere giù dalla cima del muro al confine tra Stati Uniti e Messico. E' successo nel cuore della notte, per fortuna le picc ...