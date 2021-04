Diletta Leotta pronta per la diretta, ma i fan notano altro: “Che uova”. E Pasqua non c’entra (Di giovedì 1 aprile 2021) Diletta Leotta annuncia il suo ritorno in onda a Radio 105, ma i fan si soffermano su un dettaglio che attira maggiormente la loro attenzione. Da qualche anno a questa parte Diletta Leotta è diventata una celebrità a tutto tondo, arrivando persino ad affiancare in popolarità la regina indiscussa dei social, Belen Rodriguez. A fare da traino a questa crescente e inarrestabile popolarità è la sua straordinaria bellezza, aspetto che la rende la donna più desiderata dagli italiani. Non è un caso che le voci della storia d’amore con Can Yaman hanno creato un vero e proprio caso mediatico, portando alcuni anche a dubitare della veridicità della relazione. Tra lei e l’attore turco, invece, sembra che le cose stiano andando a gonfie vele e che si stia addirittura progettando un futuro insieme. Il primo passo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 aprile 2021)annuncia il suo ritorno in onda a Radio 105, ma i fan si soffermano su un dettaglio che attira maggiormente la loro attenzione. Da qualche anno a questa parteè diventata una celebrità a tutto tondo, arrivando persino ad affiancare in popolarità la regina indiscussa dei social, Belen Rodriguez. A fare da traino a questa crescente e inarrestabile popolarità è la sua straordinaria bellezza, aspetto che la rende la donna più desiderata dagli italiani. Non è un caso che le voci della storia d’amore con Can Yaman hanno creato un vero e proprio caso mediatico, portando alcuni anche a dubitare della veridicità della relazione. Tra lei e l’attore turco, invece, sembra che le cose stiano andando a gonfie vele e che si stia addirittura progettando un futuro insieme. Il primo passo ...

Advertising

VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - ElyZac2 : RT @M0NIETTA: TGCOM24 Can Yaman è istintivo e passionale e in un’intervista al settimanale 'Vanity Fair' dice: “Se mi sposerò? Teniamoci la… - GalizeIt : Celebrità che ce l'hanno fatta: - AnxiousVko : @Cedri_cc Diletta leotta - infoitcultura : Eliana Michelazzo: 'Can Yaman e Diletta Leotta? Una bella soap' -