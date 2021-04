Decreto Covid, Confcommercio: ancora “più chiusure”, serve una svolta (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Con il nuovo Decreto, da dopo Pasqua e per tutto aprile, vi saranno, in Italia, solo zone rosse o arancioni, salvo deroghe collegate agli andamenti dell’epidemia e del Piano vaccinale. Si conferma, dunque, il ricorso al ‘più chiusure’ con i suoi ormai insostenibili costi economici e sociali, mentre ancora stenta il decollo operativo del circuito vaccini, tracciamenti, controlli”. È quanto ha dichiarato Confcommercio in un comunicato sul nuovo Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. “Sono a rischio centinaia di migliaia di imprese con ripercussioni gravissime per i posti di lavoro” prosegue la Confederazione “Nel 2020, i consumi sono crollati di circa 130 miliardi di euro. In questa Pasqua, ne andranno persi circa 15. Sono cifre che confermano l’assoluta insufficienza di ristori e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Con il nuovo, da dopo Pasqua e per tutto aprile, vi saranno, in Italia, solo zone rosse o arancioni, salvo deroghe collegate agli andamenti dell’epidemia e del Piano vaccinale. Si conferma, dunque, il ricorso al ‘più’ con i suoi ormai insostenibili costi economici e sociali, mentrestenta il decollo operativo del circuito vaccini, tracciamenti, controlli”. È quanto ha dichiaratoin un comunicato sul nuovoapprovato dal Consiglio dei Ministri. “Sono a rischio centinaia di migliaia di imprese con ripercussioni gravissime per i posti di lavoro” prosegue la Confederazione “Nel 2020, i consumi sono crollati di circa 130 miliardi di euro. In questa Pasqua, ne andranno persi circa 15. Sono cifre che confermano l’assoluta insufficienza di ristori e ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - FuturaTorino : ?? Il #GrFuturaNews di oggi ?? ?? Decreto #Covid: nuove misure e niente zone gialle fino al 30 aprile ???? JoeBiden ri… - ComuneCarugo : COVID-19 DECRETO APRILE Pubblichiamo l’infografica sul Decreto Aprile con le norme di contrasto al Covid, che var… -