“DANCING WITH THE DEVIL: THE ART OF STARTING OVER” di Demi Lovato Review (Di giovedì 1 aprile 2021) Sebbene ci sia una lunga storia di dischi sull’abuso di sostanze e sulla ritrovata sobrietà, gli ultimi anni hanno visto un’accelerazione della tendenza. Ci stiamo abituando a sentire gli artisti raccontare le loro storie su droghe e alcol e ascoltare musica sulla ricerca della pace. “DANCING WITH the DEVIL … the Art of STARTING OVER” (Island), il nuovo album in uscita venerdì 2 aprile 2021 della cantante pop Demi Lovato, è certamente una narrazione di recupero, ma i dettagli della sua storia, molti dei quali fanno parte di queste canzoni, sono quasi insopportabilmente strazianti. E poiché arriva con una serie di documentari complementari e un blitz mediatico a tutto campo, porta anche a domande scomode su quando la “sensibilizzazione” può ribaltarsi nel voyeurismo e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Sebbene ci sia una lunga storia di dischi sull’abuso di sostanze e sulla ritrovata sobrietà, gli ultimi anni hanno visto un’accelerazione della tendenza. Ci stiamo abituando a sentire gli artisti raccontare le loro storie su droghe e alcol e ascoltare musica sulla ricerca della pace. “the… the Art of” (Island), il nuovo album in uscita venerdì 2 aprile 2021 della cantante pop, è certamente una narrazione di recupero, ma i dettagli della sua storia, molti dei quali fanno parte di queste canzoni, sono quasi insopportabilmente strazianti. E poiché arriva con una serie di documentari complementari e un blitz mediatico a tutto campo, porta anche a domande scomode su quando la “sensibilizzazione” può ribaltarsi nel voyeurismo e ...

Ultime Notizie dalla rete : DANCING WITH Demi Lovato, troppo gay per sposare un uomo ora Sono troppo queer per sposare un uomo al momento. Demi Lovato apre sulla sua sessualità sfidando le etichette. La rivelazione sia nella docu serie di YouTube 'Demi Lovato: Dancing With the Devil' che in diverse intervista ai media americani. Lovato, 28 anni, è ad un punto della sua vita in cui non si sente di definirsi eterosessuale e commentando sulla rottura del ...

Demi Lovato rivela in un'intervista: 'Sono pansessuale' Un percorso complesso quella compiuto dalla cantante americana, recentemente condiviso nel documentario Dancing with the Devil dove, con l'aiuto di altre testimonianze, si racconta intimamente su ...

Demi Lovato: Dancing with the Devil, la docuserie esce il 23 marzo QUOTIDIANO.NET L’inizio della carriera di Demi Lovato Il precedente album della signora Lovato, “Tell Me You Love Me” del 2017, l’ha trovata abbracciare l’R & B e il pop elettronico pronto per i club, ma “Dancing With the Devil” è molto più sommesso. È ...

Demi Lovato, troppo gay per sposare un uomo ora Sono troppo queer per sposare un uomo al momento. Demi Lovato apre sulla sua sessualità sfidando le etichette. La rivelazione sia nella docu serie di YouTube 'Demi Lovato: Dancing With the Devil' che ...

