Covid Puglia, oggi boom contagi. Lopalco: “State a casa” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il boom dei contagi oggi in Puglia, 2.369 secondo i dati del bollettino dell’1 aprile, preoccupa Pierluigi Lopalco in vista della Pasqua. “Si dovrà evitare di muoversi da casa, per non peggiorare la situazione. Evitiamo di affollare i luoghi pubblici, facciamo la spesa in orari non di punta, proteggiamo le persone non ancora immunizzate e evitiamo di farci gli auguri di Pasqua di persona. Una visita di cortesia per scambiarsi gli auguri può essere il preludio di una tragedia”, afferma l’assessore alla Salute della Regione rivolgendosi ai suoi concittadini. “La circolazione del virus in Puglia rimane alta – aggiunge – e i contagi comunicati toccano quota 2.369, un dato mai registrato dall’inizio dell’emergenza. La pressione sul sistema sanitario è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Ildeiin, 2.369 secondo i dati del bollettino dell’1 aprile, preoccupa Pierluigiin vista della Pasqua. “Si dovrà evitare di muoversi da, per non peggiorare la situazione. Evitiamo di affollare i luoghi pubblici, facciamo la spesa in orari non di punta, proteggiamo le persone non ancora immunizzate e evitiamo di farci gli auguri di Pasqua di persona. Una visita di cortesia per scambiarsi gli auguri può essere il preludio di una tragedia”, afferma l’assessore alla Salute della Regione rivolgendosi ai suoi concittadini. “La circolazione del virus inrimane alta – aggiunge – e icomunicati toccano quota 2.369, un dato mai registrato dall’inizio dell’emergenza. La pressione sul sistema sanitario è ...

fattoquotidiano : Gli ospedali della Puglia al limite per il Covid. L’ordine di Lopalco alle Asl: “Ricoverate nelle strutture private… - repubblica : Vaccini anti-Covid a parenti e amici in Puglia, tra i 'furbetti' anche medici di base e dentisti: in lista già a ge… - fattoquotidiano : Covid, Lopalco: “In Puglia trasferimenti e ferie forzate per operatori sanitari no vax. A queste persone mancano le… - fisco24_info : Covid Puglia, oggi boom contagi. Lopalco: 'State a casa': L'impennata dei casi registrata nell'ultimo bollettino pr… - 28_05_2003 : RT @AnsaPuglia: Covid:sfogo casellante Bari, flusso immenso,nessun controllo. Il racconto di turisti dal nord in Puglia in una mail a Decar… -