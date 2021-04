Covid Puglia, oggi boom contagi. Emiliano: “Autogestitevi” (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) – Con il boom di contagi oggi in Puglia si moltiplicano gli appelli delle istituzioni locali alla popolazione in vista della Pasqua. “Prego tutti i cittadini di non chiedere continuamente ‘più controlli’ perché i controlli non sono in grado di farli o comunque non li vogliono fare. Vi prego di autogestirvi, di comprendere che anche solo andare a fare gli auguri a una persona cara può essere un atto che può determinare una catastrofe”, ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano, intervenendo alla trasmissione Timeline su Skytg24, a proposito della drammatica situazione del Covid 19 e del flusso di persone che stanno tornando da altre regioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) – Con ildiinsi moltiplicano gli appelli delle istituzioni locali alla popolazione in vista della Pasqua. “Prego tutti i cittadini di non chiedere continuamente ‘più controlli’ perché i controlli non sono in grado di farli o comunque non li vogliono fare. Vi prego di autogestirvi, di comprendere che anche solo andare a fare gli auguri a una persona cara può essere un atto che può determinare una catastrofe”, ha detto il presidente della Regione Michele, intervenendo alla trasmissione Timeline su Skytg24, a proposito della drammatica situazione del19 e del flusso di persone che stanno tornando da altre regioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

