Covid | il report Gimbe | “Casi in lieve calo | ma non in tutte le Regioni In 7 giorni 3mila morti” Vaccini | “mancano i dati sulle persone fragili”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Contagi ina livello nazionale, ma non in 9, a partire da quelle che fino a poche settimane fa erano in zona bianca o gialla (Calabria, Liguria, Sardegna e Valle d’Aosta). E una pressioneterapie intensive ancora molto alta, con punte di saturazione dei posti letto oltre il 60%. È la fotografia della situazione epidemiologica nel nostro Paese secondo l’ultimo rapporto di Fondazione, relativo alla settimana 24-30 marzo. Negli ultimi 7sono passati complessivamente da 150.181 a 141.396 (-5,9%), a fronte però di un aumento dei decessi:contro i 2.878 di una settimana fa. Stabili iattualmente positivi (562.832 vs 560.654) e lein isolamento domiciliare ...

... quella dei decessi: sono salite a tremila le persone colpite dal- 19 che hanno perso la ... Ilvaluta anche la situazione dei vaccini con un ritardo nelle forniture e una bassa protezione ......cui risultati sono stati esaminati nei mesi scorsi e diffusi oggi in unufficiale, ha messo in evidenza come solamente l'1,35% dei residenti nella capitale presenti anticorpi contro il-...“Dai report fornitoci questa settimana dalla ASL 1 sono stati confermati ... Questo lo dico perché sembra che il Covid sia e faccia parte di un altro luogo per molte persone. Quando dico e scrivo che ...Lenta discesa dei nuovi casi, ma sono tremila i morti in una settimana. Cartabellotta: «Consegnato solo il 71% delle dosi previste». Solo 106mila gli immunizzati nella fascia 70-79: dopo di noi solo B ...