Covid, i morti tornano sopra 500. E l’Iss rivela l’identikit delle vittime: i decessi per fasce d’età (Di giovedì 1 aprile 2021) Restano sostanzialmente stabili, anche se si registra un lievissimo calo, i contagi da Covid nelle ultime 24 ore: sono stati 23.649 a fronte dei 23.904. Una leggera flessione che si evidenzia anche nel tasso di positività passato dal 6,8% di ieri al 6,6% di oggi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati infatti 356.085; ieri erano stati 351.221. Torna invece a crescere il numero delle vittime, che sale nuovamente sopra le 500. Oggi i morti sono stati 501, mentre ieri erano stati 467. Il totale dall’inizio della pandemia arriva così a 109.847. E, sempre oggi, l’Istituto superiore di sanità ha divulgato i dati della mortalità in relazione alle fasce d’età, aggiornati al 30 marzo. Ricoveri in calo per il terzo giorni di fila Positivo, invece, il dato sui ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Restano sostanzialmente stabili, anche se si registra un lievissimo calo, i contagi danelle ultime 24 ore: sono stati 23.649 a fronte dei 23.904. Una leggera flessione che si evidenzia anche nel tasso di positività passato dal 6,8% di ieri al 6,6% di oggi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati infatti 356.085; ieri erano stati 351.221. Torna invece a crescere il numero, che sale nuovamentele 500. Oggi isono stati 501, mentre ieri erano stati 467. Il totale dall’inizio della pandemia arriva così a 109.847. E, sempre oggi, l’Istituto superiore di sanità ha divulgato i dati della mortalità in relazione alle, aggiornati al 30 marzo. Ricoveri in calo per il terzo giorni di fila Positivo, invece, il dato sui ...

