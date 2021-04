Coronavirus, Campania in arancione dal 6 aprile e scattano i divieti per Pasqua e Pasquetta (Di giovedì 1 aprile 2021) La regione Campania si prepara a cambiare colore dopo Pasqua. Sarà, infatti, l’unica dopo le vacanze Pasquali grazie ad un miglioramento della situazione contagi. Ormai i dati sono da zona arancione per la seconda settimana consecutiva ed è quindi quasi certo che uscirà dalla zona rossa. Campania: DA ZONA ROSSA AD arancione – I dati L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) La regionesi prepara a cambiare colore dopo. Sarà, infatti, l’unica dopo le vacanzeli grazie ad un miglioramento della situazione contagi. Ormai i dati sono da zonaper la seconda settimana consecutiva ed è quindi quasi certo che uscirà dalla zona rossa.: DA ZONA ROSSA AD– I dati L'articolo

Advertising

SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA31 MARZO: 2 MORTI (1 ABRIOLA, 1 POTENZA), 190 CASI POSITIVI (33 MATERA, 11 GRASSANO, 25 PO… - MondoNapoli : Coronavirus in Campania: il bollettino delle vaccinazioni - - anteprima24 : ** Il quadro delle vaccinazioni in #Campania: prime e seconde dosi somministrate ** - infoitinterno : Coronavirus in Campania, De Luca: 'Non ci siamo affezionati alla zona rossa, riapriremo ma non per finta' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, ottime notizie per la Campania: dopo Pasqua sarà zona aran… -