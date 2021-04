Advertising

anteprima24 : ** #Cerreto, ex P.O. Madonna delle Grazie: 'Al via verifiche di sicurezza antisismica' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Cerreto Madonna

RadioGold.TV

Lorenzo in Borgodidi Spoleto; S. Michele Arcangelo in Pomonte di Gualdo Cattaneo; S. Luca in San Luca di Montefalco; Santa Maria della Bianca (della Bianca) in Ancarano di ...Lorenzo in Borgodidi Spoleto; S. Michele Arcangelo in Pomonte di Gualdo Cattaneo; S. Luca in San Luca di Montefalco; Santa Maria della Bianca (della Bianca) in Ancarano di ...Così una nota dell’Asl di Benevento in merito alla situazione dei locali all’interno dell’ex P.O. Madonna delle Grazie di Cerreto Sannita. “A tal proposito si è ritenuto di affidare ad un gruppo di ...(ASI) Filetto - Le sepolture italiche ritrovate a Filetto (Ch), testimoniano che la zona era abitata fin dai tempi dell'Età del Ferro. L'area, posta fra i verdi boschi della Maiella montagna madre e l ...