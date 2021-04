Calciomercato Juventus | nuovo addio a Bonucci | via al super scambio

Advertising

DiMarzio : #Juventus, #Buffon e #Chiellini potrebbero non rinnovare: su #DouglasCosta ci sono anche i #Tigres - Gazzetta_it : #RenatoPortaluppi vuol portare #DouglasCosta al #Gremio 'È interessato' #Juventus #BayernMonaco - CMercatoNews : ????#Juventus, #AtleticoMadrid su #DouglasCosta | Scambio col terzino - CMercatoNews : ????#Juventus, attacco a #Paratici: “E’ quello che rischia di più” - Ftbnews24 : #JuveNapoli #JuveBenevento #Juve @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Dubbio argentino per il futuro dell'attacco della. Come scrive La Gazzetta dello Sport , i bianconeri in queste settimane stanno valutando le mosse per rinforzarsi in avanti. Molto lascia pensare che, alla fine, dei due argentini soltanto ...Il Galatasaray di Terim punta Cuadrado per la prossima stagione. Primi contatti con l'entourage del laterale colombiano, in scadenza nel 2022 con laE' uno dei pilastri delladi Andrea Pirlo e la sua importanza nello scacchiere bianconero si nota anche e soprattutto quando non scende in campo. Stiamo parlando di Juan Cuadrado, che tornerà tra i titolari della '...La madre agente di Adrien Rabiot avrebbe riallacciato i rapporti con il Barcellona per tentare di portare suo figlio dalla Juventus in Catalogna ...Parliamo di un campione, di una bandiera, di una leggenda non solo della Juve, ma del calcio mondiale. Cristiano è storia, non si può mettere in discussione uno come lui. La Serie A è fortunata ad ...