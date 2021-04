Calciomercato Juventus | i bianconeri provano il tris con il Lione

(Di giovedì 1 aprile 2021) Mercato Juve,dal: iguardano in casa francese per rinforzare la rosa. Depay e non solo Tre nomi “francesi” per rinforzare la Juve. Paratici fa il mercato guardando in casa, club che proprio lo scorso anno ha eliminato idalla Champions League. Depay, Cherki e Aouar: sono questi i tre osservati speciali deisecondo Tuttosport. Oltre a Depay, in scadenza a giugno, piace ancora Aouar, già osservato nei mesi passati. C’è poi un nuovo nome: quello del giovanissimo attaccante Mathis Rayan Cherki, classe 2003. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

