Barty-Svitolina in tv | data | orario e diretta streaming semifinale Wta 1000 Miami 2021

Ashleigh Barty affronta Elina Svitolina nella semifinale del Wta 1000 di Miami 2021. Nella parte alta del tabellone, la numero uno del mondo contenderà l'accesso in finale alla testa di serie numero 5. La giocatrice australiana, certa di restare in vetta al ranking in virtù della sconfitta di Osaka, ha superato ai quarti Sabalenka in tre set. Successo più agevole per Svitolina, la quale ha concesso appena 5 giochi alla lettone Sevastova. Secondo i bookmakers, Barty partirà favorita. La sfida è in programma nella giornata odierna di giovedì 1 aprile, come secondo match sul Grandstand (dopo Tsitsipas-Hurkacz) a partire dalle 19.00. La copertura televisiva del torneo è affidata a Supertennis (canale 224 di Sky e 64 del digitale).

