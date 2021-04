Bagnaia: 'La Ducati non è obbligata a vincere qui, ma sa di giocarsela ovunque' (Di giovedì 1 aprile 2021) La voglia di ripetersi c'è, con il desiderio di completare il discorso interrotto dopo due terzi di gara, quando la sua volata nel GP del Qatar è stata fermata dai sorpassi subiti da Maverick Vinales ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) La voglia di ripetersi c'è, con il desiderio di completare il discorso interrotto dopo due terzi di gara, quando la sua volata nel GP del Qatar è stata fermata dai sorpassi subiti da Maverick Vinales ...

Advertising

SkySportMotoGP : Bagnaia: 'Ducati molto competitiva, avremo sempre chance di vittoria o podio' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: Bagnaia: 'Ducati molto competitiva, avremo sempre chance di vittoria o podio' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori https://t.… - Gazzetta_it : #MotoGP #Doha GP #Bagnaia: 'La #Ducati non è obbligata a vincere qui, ma sa di giocarsela ovunque' - genovesergio76 : RT @motosprint: #MotoGP GP Doha, #Bagnaia: “#Ducati può vincere, non solo in Qatar” - FormulaPassion : #MotoGP | 'Pecco' #Bagnaia non si accontenta di un piazzamento in zona-podio in vista del #DohaGP -