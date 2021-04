Assessore Lazio, senza dosi in 24 ore stop vaccinazioni (Di giovedì 1 aprile 2021) "Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) "Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le". Lo dichiara l'alla Sanità della Regione,...

Agenzia_Ansa : Assessore alla Sanità della regione Lazio: senza dosi in 24 ore stop alle vaccinazioni. D'Amato: abbiamo un milione… - repubblica : ?? Lazio, assessore Sanita': 'Se non arrivano dosi AstraZeneca entro 24 ore, costretti a sospendere'. Ieri stesso al… - myrtamerlino : 'Se nelle prossime 24h non arrivano i 122 mila #vaccini di #Astrazeneca previsti costretti a sospendere le vaccinaz… - Destradipopolo : #VACCINI #LAZIO, ULTIMATUM DELL’ASSESSORE ALLA SANITA’: “SE NON ARRIVANO DOSI ASTRAZENICA ENTRO 24 ORE, COSTRETTI A… - AdaElmini : RT @myrtamerlino: 'Se nelle prossime 24h non arrivano i 122 mila #vaccini di #Astrazeneca previsti costretti a sospendere le vaccinazioni'.… -