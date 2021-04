Ascolti tv 31 marzo digital e pay: Il ‘non human’ Sinner in luce a Miami nonostante Lituania-Italia. Matrimonio a prima vista non perde un colpo (Di giovedì 1 aprile 2021) Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,1% nell’intera giornata e 5,6% in prima serata; altre Mediaset 7,5% e 7,6% “You are not human” gli ha detto il suo avversario, sorridendo, in chiusura del match. Promette bene per Sky – anche in termini di capacità di generare Ascolti – il percorso di maturazione tennistica di Jannik Sinner. A 100 mila spettatori con la partita che l’aveva portato ai quarti di finale del Torneo ATP di Miami, ieri – mercoledì 31 marzo – conseguendo la semifinale e battendo il coriaceo e imprevedibile Alexander Bublik, il giovante tennista altoatesino ha convogliato su Sky oltre 150mila spettatori, nonostante su Rai1 fosse in onda Lituania-Italia di calcio per la qualificazione a Qatar 2022. Parabola diversa, ovviamente, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 1 aprile 2021)Tv gruppi: altre Rai 6,1% nell’intera giornata e 5,6% inserata; altre Mediaset 7,5% e 7,6% “You are not human” gli ha detto il suo avversario, sorridendo, in chiusura del match. Promette bene per Sky – anche in termini di capacità di generare– il percorso di maturazione tennistica di Jannik. A 100 mila spettatori con la partita che l’aveva portato ai quarti di finale del Torneo ATP di, ieri – mercoledì 31– conseguendo la semifinale e battendo il coriaceo e imprevedibile Alexander Bublik, il giovante tennista altoatesino ha convogliato su Sky oltre 150mila spettatori,su Rai1 fosse in ondadi calcio per la qualificazione a Qatar 2022. Parabola diversa, ovviamente, ...

