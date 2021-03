Un passo dal cielo 6: Elda e Carolina nella vita di Vincenzo, come finirà? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due nuovi acquisti per la sesta stagione di Un passo dal cielo che andrà in onda per otto serate dal primo aprile 2021 su Rai 1. Oggi in particolare vi vogliamo parlare di Elda e Carolina che sono le due donne che in Un passo dal cielo 6-I guardiani, faranno parte, in modo diverso, della vita di Vincenzo ( Enrico Iannello). Elda sarà interpretata da Anna Dalton, ha 33 anni ed è la nuova compagna di Vincenzo. Ma non sarà la sola donna al fianco del commissario. Infatti in questa sesta stagione della fiction di Rai 1, arriverà come un tornando anche una nuova protagonista, Carolina, interpretata da Serena Iansiti. Non ci resta che scoprire qualcosa in più sulle due signore che faranno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due nuovi acquisti per la sesta stagione di Undalche andrà in onda per otto serate dal primo aprile 2021 su Rai 1. Oggi in particolare vi vogliamo parlare diche sono le due donne che in Undal6-I guardiani, faranno parte, in modo diverso, delladi( Enrico Iannello).sarà interpretata da Anna Dalton, ha 33 anni ed è la nuova compagna di. Ma non sarà la sola donna al fianco del commissario. Infatti in questa sesta stagione della fiction di Rai 1, arriveràun tornando anche una nuova protagonista,, interpretata da Serena Iansiti. Non ci resta che scoprire qualcosa in più sulle due signore che faranno ...

Advertising

matteosalvinimi : ? Qui Senato, approvato l'ASSEGNO UNICO per i figli, passo concreto per aiutare davvero le mamma e i papà. Finalmen… - Antonio_Tajani : Sui #vaccini nelle #farmacie passa la linea di @forza_italia. Sarà più facile vaccinare i cittadini. Soprattutto an… - Chiara_Galiazzo : In questi ultimi mesi ho lavorato alla colonna sonora di ‘’Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani’’ che andrà in onda d… - Smile_Isa7 : RT @quellanoiosa: molto fiera del mio nuovo layout. si terrò Daniele liotti fino alla fine di un passo dal cielo. perché si. - quellanoiosa : molto fiera del mio nuovo layout. si terrò Daniele liotti fino alla fine di un passo dal cielo. perché si. -