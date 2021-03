Transizione digitale, percorso Anorc per formare i manager di domani (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Il Mastercourse ‘Formazione, gestione, conservazione e protezione dei contenuti digitali‘, percorso formativo d’eccellenza firmato ANORC apre le iscrizioni primaverili. Il corso rivolto a professionisti della PA, sia del privato che autonomi, aspiranti ad essere manager dei processi digitali, è interamente in modalità streaming e prevede 56 ore di attività didattiche online, divise in 14 giornate consecutive (orario 9.30-13.30). Con un approccio pratico e multidisciplinare sui modelli della governance digitale e della protezione dei dati personali, offre un programma aggiornato alla luce delle ultime novità in materia, tra cui le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (che dal 7 giugno 2021 sostituiranno a tutti gli effetti l’apparato dei tre DPCM risalenti al 2013/2014), nonché gli specifici profili applicativi del GDPR. Il coordinamento scientifico è affidato all’avvocato Andrea Lisi (Studio Legale Lisi Academy), le lezioni sono coordinate da una squadra di avvocati esperti e da professionisti del settore. LE MATERIE SU CUI VERTERÀ IL MASTERCOURSE Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Il Mastercourse ‘Formazione, gestione, conservazione e protezione dei contenuti digitali‘, percorso formativo d’eccellenza firmato ANORC apre le iscrizioni primaverili. Il corso rivolto a professionisti della PA, sia del privato che autonomi, aspiranti ad essere manager dei processi digitali, è interamente in modalità streaming e prevede 56 ore di attività didattiche online, divise in 14 giornate consecutive (orario 9.30-13.30). Con un approccio pratico e multidisciplinare sui modelli della governance digitale e della protezione dei dati personali, offre un programma aggiornato alla luce delle ultime novità in materia, tra cui le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (che dal 7 giugno 2021 sostituiranno a tutti gli effetti l’apparato dei tre DPCM risalenti al 2013/2014), nonché gli specifici profili applicativi del GDPR. Il coordinamento scientifico è affidato all’avvocato Andrea Lisi (Studio Legale Lisi Academy), le lezioni sono coordinate da una squadra di avvocati esperti e da professionisti del settore. LE MATERIE SU CUI VERTERÀ IL MASTERCOURSE

