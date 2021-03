Serena Enardu e il figlio Tommaso, l’annuncio su Instagram: “Supereremo anche questa…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Serena Enardu, la brutta notizia su Instagram, sotto a una foto col figlio Tommaso. Dopo sua sorella Elga, che ha dato l’annuncio sempre a mezzo social poche ore fa, anche lei e Tommy sono risultati positivi al coronavirus. Al momento la ex tronista di Uomini e Donne e oggi influencer 44enne e suo figlio stanno piuttosto bene, hanno accusato lievi sintomi e sono in isolamento presso la loro abitazione in Sardegna. Serena ha inoltre fatto sapere che si sottoporrà nuovamente al tampone subito dopo il giorno di Pasquetta, ovvero martedì 6 aprile, mentre Tommaso ripeterà il test due giorni dopo, giovedì 8 aprile. La speranza è quella di immunizzarsi rapidamente e senza complicazioni. “Marzo 2021: Io e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021), la brutta notizia su, sotto a una foto col. Dopo sua sorella Elga, che ha datosempre a mezzo social poche ore fa,lei e Tommy sono risultati positivi al coronavirus. Al momento la ex tronista di Uomini e Donne e oggi influencer 44enne e suostanno piuttosto bene, hanno accusato lievi sintomi e sono in isolamento presso la loro abitazione in Sardegna.ha inoltre fatto sapere che si sottoporrà nuovamente al tampone subito dopo il giorno di Pasquetta, ovvero martedì 6 aprile, mentreripeterà il test due giorni dopo, giovedì 8 aprile. La speranza è quella di immunizzarsi rapidamente e senza complicazioni. “Marzo 2021: Io e ...

