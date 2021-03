RC auto: a Bergamo -14,3% a febbraio, ma comincia il rialzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) La buona notizia è che oggi le tariffe RC auto in Lombardia sono nettamente più basse rispetto a 12 mesi fa. Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a febbraio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano, in media, 353,59 euro, vale a dire il 15% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. A Bergamo occorrevano, in media, 342,65 euro, vale a dire il 14,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Se è quindi vero che, dati alla mano, assicurare oggi un veicolo in Bergamasca costa, in media, 57 euro in meno rispetto allo scorso anno, la cattiva notizia è che, se pur lievemente, la curva dei premi sembra essere tornata a salire tanto che da gennaio a febbraio 2021 è stato rilevato un rincaro dei premi medi pari al 2,57%. I dati emergono dall’analisi di un campione di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) La buona notizia è che oggi le tariffe RCin Lombardia sono nettamente più basse rispetto a 12 mesi fa. Secondo l’osservatorio RCdi Facile.it, a2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano, in media, 353,59 euro, vale a dire il 15% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Aoccorrevano, in media, 342,65 euro, vale a dire il 14,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Se è quindi vero che, dati alla mano, assicurare oggi un veicolo in Bergamasca costa, in media, 57 euro in meno rispetto allo scorso anno, la cattiva notizia è che, se pur lievemente, la curva dei premi sembra essere tornata a salire tanto che da gennaio a2021 è stato rilevato un rincaro dei premi medi pari al 2,57%. I dati emergono dall’analisi di un campione di ...

