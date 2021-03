Pedullà: “Hakimi? Polverone eccessivo e senza troppo rispetto per l’Inter” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alfredo Pedullà difende l’Inter sul “caso Hakimi” Ha fatto parecchio discuture il rinvio della prima rata di Hakimi al Real Madrid da parte dell’Inter tanto che il club madrileno ha diffuso un comunicato in cui definiva tranquilla e per nulla preoccupante la situazione. Il club nerazzurro, dopo aver attraversato un momento delicato dal punto di vista finanziaro e ancora non del tutto risulto ha provveduto a saldare la rata e alcune mensilità ai giocatori e allo staff. Ecco l’opinione di Alfredo Pedullà, intervenuto a Sportitalia Mercato, dove ha parlato anche dei movimenti della società nerazzurra in vista dell’estate. “Su Hakimi l’Inter ha preso schiaffi immeritati: era stata ventilata una cosa millantata, che non l’avrebbe pagato. Le cose ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alfredodifendesul “caso” Ha fatto parecchio discuture il rinvio della prima rata dial Real Madrid da parte deltanto che il club madrileno ha diffuso un comunicato in cui definiva tranquilla e per nulla preoccupante la situazione. Il club nerazzurro, dopo aver attraversato un momento delicato dal punto di vista finanziaro e ancora non del tutto risulto ha provveduto a saldare la rata e alcune mensilità ai giocatori e allo staff. Ecco l’opinione di Alfredo, intervenuto a Sportitalia Mercato, dove ha parlato anche dei movimenti della società nerazzurra in vista dell’estate. “Suha preso schiaffi immeritati: era stata ventilata una cosa millantata, che non l’avrebbe pagato. Le cose ...

