Paola Turani aspetta un bebè | primo figlio in arrivo dal marito Riccardo

Advertising

ilionorrr : RT @perchetendenza: 'Taola Purani': Perché Paola Turani ha annunciato di essere incinta - lovemeweasleyr : Io non capisco tutti questo odio gratuito nei confronti di Paola Turani. Si tratta di una donna che ha sempre soffe… - xeverglow_ : Anche oggi incoerenza sul Twitter: le stesse persone che criticano Paola Turani (nascondendosi dietro Taola Purani)… - caciottima : RT @Theonewhere2: Tweet 1: 3r F4in4 vergogna, viva le donne e i loro diritti Tweet 2: offendete Paola Turani (la vostra amica Taola Puran… - Diregiovani : I Turpella allargano la famiglia: Paola Turani è incinta. Auguri da tutta la redazione ?? #PaolaTurani… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani

Riccardo Serpellini è il marito di. L'influencer bergamasca e Ricky Serpella , come ama farsi chiamare, presto diventeranno genitori . Un sogno che si avvera per la coppia, che negli ultimi anni aveva lasciato intendere ...è incinta e finalmente può urlare al mondo social la sua felicità. Da tempo l'influencer e modella 33enne e il marito Riccardo Serpella stavano cercando di avere un figlio. E ora, a due ...La popolare influencer Paola Turani ha comunicato attraverso Instagram la sua gravidanza: il video dell'annuncio del lieto evento ...Con un post su Instagram, la modella Paola Turani ha annunciato l’arrivo di un figlio nella sua vita, usando parole piene di felcità e di amore Paola Turani è in dolce attesa. Ad annunciarlo è stata ...