Meteo | il dopo PASQUA resta un rebus Ultime ipotesi su burrasca invernale

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il weekend disegnerà una progressiva svolta, con l’aria calda che verrà spazzata via dall’ingresso di correnti fresche ed instabili. Questo accadrà in Europa, ma in una certa misura anche sull’Italia. Tale scenario costituirà un deciso ribaltone rispetto alla situazione attuale, che vede un fine marzo con un’eccezionale ondata di caldo. Le temperature hanno raggiunto valori spesso record sull’Ovest Europa. Quest’eventoanomalo è ormai agli sgoccioli. Scenario, con anche l’Italia influenzata dall’affondo di una saccatura articaUna discesa più incisiva di masse d’aria artica è attesa tra lae la Pasquetta in direzione delle Isole Britanniche per poi puntare la Francia e la Penisola Iberica. L’affondo dell’aria fredda verso l’Europa scaturirà da un indebolimento del ...