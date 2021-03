LVMH, in vendita gli scarti di tessuto firmati Vuitton e Dior (Di mercoledì 31 marzo 2021) LVMH ha scoperto un tesoro in magazzino. Il gruppo leader mondiale nel settore del lusso ha pronto sulla rampa di lancio un marketplace per vendere tessuti e pelli inutilizzati dei suoi marchi tra cui figurano nomi come Louis Vuitton, Dior e Givenchy. Non può che essere un passo importante questo in tempi in cui si fa un gran parlare di sostenibilità della moda. Sul piatto qui però non c’è solo l’ambiente ma anche il peso che hanno dal punto di vista economico quantitativi importanti di materiali rimasti inutilizzati. Secondo una stima di Queen of Raw, un sito americano specializzato nella vendita di scampoli di tessuti di alta qualità, all’industria della moda questa eccedenza costa circa 120 miliardi di dollari all’anno.Queen of Raw era nel 2020 tra le trenta startup finaliste del premio per l’innovazione promosso da LVMH: fondata nel 2018 da Stephanie Benedetto a Phil Derasmo, il marketplace è diventato un punto di riferimento per i brand che desiderano rimettere in circolazione ciò che altrimenti andrebbe smaltito a caro prezzo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) LVMH ha scoperto un tesoro in magazzino. Il gruppo leader mondiale nel settore del lusso ha pronto sulla rampa di lancio un marketplace per vendere tessuti e pelli inutilizzati dei suoi marchi tra cui figurano nomi come Louis Vuitton, Dior e Givenchy. Non può che essere un passo importante questo in tempi in cui si fa un gran parlare di sostenibilità della moda. Sul piatto qui però non c’è solo l’ambiente ma anche il peso che hanno dal punto di vista economico quantitativi importanti di materiali rimasti inutilizzati. Secondo una stima di Queen of Raw, un sito americano specializzato nella vendita di scampoli di tessuti di alta qualità, all’industria della moda questa eccedenza costa circa 120 miliardi di dollari all’anno.Queen of Raw era nel 2020 tra le trenta startup finaliste del premio per l’innovazione promosso da LVMH: fondata nel 2018 da Stephanie Benedetto a Phil Derasmo, il marketplace è diventato un punto di riferimento per i brand che desiderano rimettere in circolazione ciò che altrimenti andrebbe smaltito a caro prezzo.

Advertising

GordonMoat : RT @vogue_italia: I tessuti in eccesso dalle collezioni Dior e Vuitton saranno in vendita online grazie a una nuova iniziativa sostenibile… - LaCla74 : RT @vogue_italia: I tessuti in eccesso dalle collezioni Dior e Vuitton saranno in vendita online grazie a una nuova iniziativa sostenibile… - AlineCMZ : RT @vogue_italia: I tessuti in eccesso dalle collezioni Dior e Vuitton saranno in vendita online grazie a una nuova iniziativa sostenibile… - vogue_italia : I tessuti in eccesso dalle collezioni Dior e Vuitton saranno in vendita online grazie a una nuova iniziativa sosten… -