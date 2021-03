Ilaia – Lituania 2-0 Sensi entra nella ripresa e cambia il match

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) l’Italia sconfigge laterza partita disputata nel girone C, valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Ancora un 2-0, per gli uomini di Mancini, dopo aver vinto contro l’Ilanda del Nord e la Bulgaria con il medesimo risultato. Dopo un primo tempo mediocre in cui El Shaarawy, autore di una partita negativa, al 39? fallisce incredibilmente l’assist di Pessina da due passi e spreca l’unica vera palla gol dei primi 45?, lavede uan squadra azzurra maggiormente reattiva. l’Italia riin campo con un piglio diverso, più brillante, ma spreca troppi gol. Immobile, che realizza il rigore del 2-0 al termine del, riesce a sbagliare di tutto e di più. Nonostente le numerose occasioni da goal sbagliate dalla squadra azzurra, è mancato poco affinchè si verificasse una ...