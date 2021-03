Il medico “no vax” di Ardea Mariano Amici “cacciato” da Porta a Porta: «Se lei non si vaccina spero che venga radiato» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è finita bene, e non è la prima volta, la partecipazione del medico di Ardea in tv, divenuto famoso per le sue controverse posizioni in tema di pandemia e vaccini anti Covid, in particolare ieri sera alla trasmissione “Porta a Porta”. Nuovamente infatti Amici, che, ad onor del vero e al di là di come la si pensi, non viene mai lasciato esprimersi liberamente, è stato silenziato non appena la discussione ha toccato tematiche “scomode”. Il conduttore, stavolta è toccato a Bruno Vespa, ha così deciso di chiudere il collegamento. Ardea, Mariano Amici a “Porta a Porta”: «Basta così, chiudete il collegamento» Ma ecco cosa è successo. Come altre volte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è finita bene, e non è la prima volta, la partecipazione deldiin tv, divenuto famoso per le sue controverse posizioni in tema di pandemia e vaccini anti Covid, in particolare ieri sera alla trasmissione “”. Nuovamente infatti, che, ad onor del vero e al di là di come la si pensi, non viene mai lasciato esprimersi liberamente, è stato silenziato non appena la discussione ha toccato tematiche “scomode”. Il conduttore, stavolta è toccato a Bruno Vespa, ha così deciso di chiudere il collegamento.a “”: «Basta così, chiudete il collegamento» Ma ecco cosa è successo. Come altre volte ...

