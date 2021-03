Ettore Bassi parla della figlia nata con la sindrome di Down | «Una maestra di vita per me»

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel cast di “Svegliati amore mio” c’è anche, uno degli attori più amati del piccolo schermo, noto per fiction di successo come “Carabinieri” e “Fuoriclasse”. Un lavoro quello che lo vede recitare al fianco di Sabrina Ferilli, che arriva dopo un periodo difficile: l’attore ha dovuto fare i conti con la morte del padre e la malattiamadre. Anche da un punto di vista sentimentale l’attore si è rimesso in gioco: il suo nuovo amore è arrivato dopo la fine delle nozze con Angela Riboni. L’interprete, oggi cinquantenne, è rinato anche grazie alle sue figlie, nello specifico la piccola Amelia,con ladi. leggi anche l’articolo —> Sabrina Ferilli non ha mai avuto figli, ecco perché: la confessione dell’attrice...

Nanà, interpretata da Sabrina Ferilli , è una donna che lavora come parrucchiera in un piccolo salone mentre il marito Sergio, l'attore, è operaio presso l'acciaieria Ghisal . Un giorno ...L'attore baresesi è segnato l'ultima data della sua andata in scena prima del lockdown, una ferita persistente, ma fortunatamente ora gioisce del successo di Svegliati amore mio, ...La trama della Seconda Puntata di Svegliati amore mio, in onda stasera in Prima Serata su Canale 5. La miniserie vede protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca.Al suo fianco oltre a Ettore Bassi, la piccola e brava Caterina Sbaraglia. Classe 2008 Caterina, che nella fiction interpreta Sara Santoro, la figlia della Ferilli e Bassi affetta da leucemia, ha ...