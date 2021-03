Enrico Letta | Al Pd serve una cura choc

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il segretario demparla al Corriere della sera dopo il cambio radicale effettuato nel partito con l’elezione di due capogruppo donne alla Camera e al Senato, con relative polemiche, e l’ascesa di altre donne ai vertici del partito. “La situazione del Partito democratico che ho trovato - dice -è incrostata di un maschilismo e per romperlo c’è bisogno di gesti forti. Io faccio il rompighiaccio. Dico due cifre per far capire perché c’era bisogno che entrambi i capigruppo fossero donne. La prima linea del Pd finora è stata composta da uomini (il segretario, i ministri, i Presidenti di Regione, i capigruppo). Queste sono le persone che si vedono e che fanno il Pd. Quando io sono arrivato, erano tutti uomini. Undici uomini su undici persone. Quando sono stato raggiunto da varie telefonate a Parigi e mi hanno chiesto di tornare a fare il ...

L'approdo dialla guida dem fa da calamita ai delusi del progetto Italia Viva: la linea del segretario è quella di non forzare la mano. Non vuole dare l'idea di meditare vendette, nella ...E infatti, richiesti di indicare il leader preferito, gli elettori di centrosinistra lo privilegiano nettamente rispetto al neosegre tario del Pd(53 a 40 per cento, con un 7 per cento ...Il segretario dem Enrico Letta parla al Corriere della sera dopo il cambio radicale effettuato nel partito con l’elezione di due capogruppo donne alla Camera e al Senato, con relative polemiche, e ...Il nuovo capo politico del M5s sarebbe il favorito per guidare la coalizione del centrosinistra,staccando il neo segretario dei dem ...