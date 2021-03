Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S: CDPR conferma l'uscita nel 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 arriveranno nel corso di quest'anno. CD Projekt RED lo aveva già annunciato ma lo studio ha voluto confermare i lanci delle versioni next-gen attraverso Twitter. Nella roadmap annunciata dalla compagnia per il resto dell'anno, CDPR ha ribadito l'arrivo degli aggiornamenti next-gen entro quest'anno. Al momento, però, non sono state comunicate le date di uscita precise. The Witcher 3 dovrebbe arrivare su PS5 e Xbox Series X/S nella seconda metà del 2021, mentre Cyberpunk 2077 dovrebbe arrivare un po' prima. Ovviamente, grazie agli upgrade next-gen, i due titoli sfrutteranno la potenza ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le versioni PS5 eX/S die The3 arriveranno nel corso di quest'anno. CD Projekt RED lo aveva già annunciato ma lo studio ha volutore i lanci delle versioni next-gen attraverso Twitter. Nella roadmap annunciata dalla compagnia per il resto dell'anno,ha ribadito l'arrivo degli aggiornamenti next-gen entro quest'anno. Al momento, però, non sono state comunicate le date diprecise. The3 dovrebbe arrivare su PS5 eX/S nella seconda metà del, mentredovrebbe arrivare un po' prima. Ovviamente, grazie agli upgrade next-gen, i due titoli sfrutteranno la potenza ...

Advertising

zazoomblog : Cyberpunk 2077 multiplayer rinviato o addirittura completamente cancellato? - #Cyberpunk #multiplayer #rinviato - infoitscienza : The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S, uscita nel 2021 confermata - infoitscienza : Oltre Cyberpunk 2077: CD Projekt RED annuncia nuovi giochi e progetti dal 2022 - infoitscienza : CD Projekt Red acquisisce Digital Scapes: svelati i piani per il futuro dopo il lancio di Cyberpunk 2077; The Witch… - infoitscienza : CD Projekt RED pronta a cambiare per il 2022. Dopo Cyberpunk 2077, più giochi in sviluppo. -