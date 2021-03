Cuadrado: “Quando mi hanno detto che dovevo lasciare la 7 perché arrivava Ronaldo non ci volevo credere” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ospite durante la giornata della scienza organizzata dall’istituto Sant’Anna di Torino, ha parlato anche della pandemia e delle difficoltà che ha portato in tutto il mondo: “La cosa più importante è la salute, anche per i più giovani. Lo stadio vuoto è un effetto non bellissimo, anche se ci stiamo abituando, però questo non va bene. I tifosi sono fondamentali. Piano piano torneremo alla normalità”. Quando è risultato positivo al Covid, che sensazioni ha avuto?“Ho mantenuto la calma, ero asintomatico quindi potevo fare moltissime cose, ma non giocare. È stato difficile vedere i miei compagni giocare e non potergli dare una mano. Però mi sono riposato a livello fisico e spirituale, visto che venivo da un periodo dai tanti impegni”. Ha mai avuto un idolo da piccolo?“Mi piacevano tantissimo Ronaldo, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’esterno della Juventus, Juan, ospite durante la giornata della scienza organizzata dall’istituto Sant’Anna di Torino, ha parlato anche della pandemia e delle difficoltà che ha portato in tutto il mondo: “La cosa più importante è la salute, anche per i più giovani. Lo stadio vuoto è un effetto non bellissimo, anche se ci stiamo abituando, però questo non va bene. I tifosi sono fondamentali. Piano piano torneremo alla normalità”.è risultato positivo al Covid, che sensazioni ha avuto?“Ho mantenuto la calma, ero asintomatico quindi potevo fare moltissime cose, ma non giocare. È stato difficile vedere i miei compagni giocare e non potergli dare una mano. Però mi sono riposato a livello fisico e spirituale, visto che venivo da un periodo dai tanti impegni”. Ha mai avuto un idolo da piccolo?“Mi piacevano tantissimo, ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Cuadrado: 'Quando mi hanno detto che sarebbe arrivato Ronaldo non ci ho creduto' - TuttoMercatoWeb : Juventus, Cuadrado: 'Quando mi hanno detto che sarebbe arrivato Ronaldo non ci ho creduto' - drughimirko : @LeonettiFrank Ahahahahaha come leccare il culo quando non c’è ne in questo caso non c’è nessun motivo per non dire… - ForteTano : @LeonettiFrank Forse mi sbaglio, ma quando c'è Cuadrado la Juve e più pericolosa ,se avessimo un secondo Cuadrado s… - JuvMania : #Cuadrado: “#Champions? È il calcio, la gente pensa sia facile ma non lo è mai. Quando non raggiungi un sogno non è… -