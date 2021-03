(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "se ne faccia una ragione: la demagogia sulle misure antinon andava bene quando era all', ancora di più non va bene adesso che è al governo. Anzi, la smetta dicontemporaneamente. Questo modo dista diventando". Così Micheledel Pd. "È giusto che le misure antivengano decise solo sulla base dell'andamento dei contagi non con iniziative di propaganda. E soprattutto il governo deve agire con prudenza per evitare che la situazione sanitaria possa diventare ancora più grave, specie adesso che siamo in piena campagna vaccinale”.

Advertising

dariolodi2 : @La7tv @antonellaviol17 Gli Italiani a rispettare le dure restrizioni sul COVID e la nave scafista della ong Open A… - TV7Benevento : Covid: Bordo, 'Salvini basta fare maggioranza e opposizione, insopportabile'... - vespergeist : RT @nicodemodani: Dopo #Elbeik altre 20 navi con a bordo oltre 200.000 animali vivi bloccate nel canale di Suez. Senza acqua,cibo,immersi n… - Pipistrella9 : RT @nicodemodani: Dopo #Elbeik altre 20 navi con a bordo oltre 200.000 animali vivi bloccate nel canale di Suez. Senza acqua,cibo,immersi n… - spacenicom : RT @nicodemodani: Dopo #Elbeik altre 20 navi con a bordo oltre 200.000 animali vivi bloccate nel canale di Suez. Senza acqua,cibo,immersi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bordo

Il Tempo

vi erano i cittadini di presunta nazionalità afgana e irachena. Il natante è stato subito ...subito rifocillati e affidati agli operatori sanitari del 118 per le visite e i tamponi anti. ...dell'auto viaggiavano due cittadini rumeni di 23 e 29 anni, disoccupati e senza fissa ...due sono stati denunciati per ricettazione e contravvenzionati per violazione della normativa antiQuesto modo di fare sta diventando insopportabile”. Così Michele Bordo del Pd. “È giusto che le misure anticovid vengano decise solo sulla base dell’andamento dei contagi non con iniziative di ...Primi appuntamenti da venerdì - GastroSuisse lancia un'iniziativa per regolare i finanziamenti in casi di crisi - In Svizzera oltre 4'500 casi e 12 morti nel fine settimana ...