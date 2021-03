Alessandro Preziosi, nuovo amore per l’attore napoletano? (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’indiscrezione arriva dal magazine Chi in edicola questa settimana. Pare che l’attore stia frequentando a Roma una donna di nome Costanza Da quattro anni single, adesso si vocifera di una nuova fidanzata per Alessandro Preziosi. l’attore napoletano starebbe frequentando a Roma una donna di nome Costanza. Un amore che, l’attore riservatissimo, starebbe vivendo lontano dai riflettori. “l’attore – si legge sul numero del magazine Chi in edicola da oggi – ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano nella Capitale ormai da qualche tempo. Ma non hanno alcuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?”. Il magazine non aggiunge ulteriori dettagli sulla nuova compagna dell’attore 47enne. Chissà che non ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’indiscrezione arriva dal magazine Chi in edicola questa settimana. Pare chestia frequentando a Roma una donna di nome Costanza Da quattro anni single, adesso si vocifera di una nuova fidanzata perstarebbe frequentando a Roma una donna di nome Costanza. Unche,riservatissimo, starebbe vivendo lontano dai riflettori. “– si legge sul numero del magazine Chi in edicola da oggi – ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano nella Capitale ormai da qualche tempo. Ma non hanno alcuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?”. Il magazine non aggiunge ulteriori dettagli sulla nuova compagna del47enne. Chissà che non ...

