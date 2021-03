Traffico Roma del 30-03-2021 ore 08:00 (Di martedì 30 marzo 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico vendicato sostenuto non ti allenamento sulla rete viaria cittadina in teoria in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative con i primi rallentamenti sulle consonanti in entrata verso il centro in particolare sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana e sulla Flaminia tra il bivio di Tor di Quinto sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti concludi in carreggiata interna tra le uscite Tuscolana Appia Ardeatina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Prenestina il video con l’ aquila ci sono cose sul tratto Urbano della Roma L’Aquila sulla diramazione Roma sud e rispettivamente da via Filippo Fiorentini alla tangenziale e da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delvendicato sostenuto non ti allenamento sulla rete viaria cittadina in teoria in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative con i primi rallentamenti sulle consonanti in entrata verso il centro in particolare sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana e sulla Flaminia tra il bivio di Tor di Quinto sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti concludi in carreggiata interna tra le uscite Tuscolana Appia Ardeatina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Prenestina il video con l’ aquila ci sono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila sulla diramazionesud e rispettivamente da via Filippo Fiorentini alla tangenziale e da ...

