Tamponi nelle scuole bergamasche: ancora 146 positivi e 28 classi isolate (Di martedì 30 marzo 2021) L'attività di monitoraggio di Ats Bergamo sul personale scolastico e gli studenti è proseguita anche se le scuole sono chiuse e le lezioni in questo momento prevedono la Didattica a distanza.

